Henrique Nunes deixa comando do Arouca após subir de divisão

Chegou ao fim mais uma passagem de sucesso de Henrique Nunes pelo Arouca. O experiente treinador, de 65 anos, deixa o emblema arouquense depois de consumada a subida do clube à 2.ª Liga. A Arouca confirmou a saída do técnico através de uma nota nas redes sociais.





"Numa época de vitórias, que estava destinada à conquista final, foi elemento essencial do nosso sucesso o mister Henrique Nunes e a sua equipa técnica. Conhecedor do clube, da sua história, dos seus adeptos e da ambição dos seus dirigentes, o míster Henrique Nunes mostrou igualmente conhecer as exigências do Campeonato de Portugal. Deste modo, agradecemos profundamente todo o seu trabalho e por nos voltar a colocar num patamar do qual nunca devíamos ter saído. A partir daqui, os nossos percursos separam-se, mas a gratidão e a amizade permanecerão", lê-se.O clube presidido por Carlos Pinho agradeceu o trabalho de Henrique Nunes, a quem deseja "muito sucesso pessoal e desportivo". Os responsáveis arouquenses vão, agora, trabalhar na escolha do sucessor de Henrique Nunes para orientar a equipa no regresso à 2.ª Liga.Entretanto, já existe uma outra certeza no Arouca. O médio Marco Soares vai permanecer no plantel, depois de ter assumido à imprensa de Cabo Verde que o seu contrato renovara-se automaticamente por dois anos após consumada a subida de divisão. O cabo-verdiano, de 35 anos, cumpria a sua primeira época nos arouquenses, depois de uma experiência ao serviço do Feirense.