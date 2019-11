Henrique Nunes e o dérbi com a Sanjoanense: «A malta está mais do que apta»

O Arouca, 2º classificado da Série B do Campeonato de Portugal, com 25 pontos, faz uma curta deslocação a casa do 3º, Sanjoanense, com menos três, amanhã. Depois do jogo desgastante que ditou a eliminação da Taça de Portugal perante o Sp. Espinho, Henrique Nunes garante que a sua equipa está bem preparada para o desafio."Nós temos treinado sempre no sintético, é impossível estar a treinar no nosso estádio (dadas as condições climatéricas a que se tem assistido). O Arouca, dentro destas situações todas, acaba por estar privilegiado: tem um campo sintético perto do estádio e ainda há o Campo Afonso Pinto de Magalhães para treinar, se necessitarmos. É óbvio que o jogo com o Sp. Espinho deixa marcas e a maior foi nós perdermos o Benny e o Adílio (foram ambos expulsos) para este jogo, que são jogadores importantes na nossa estrutura. Em termos de cansaço, acredito que a malta está mais do que recuperada e apta para poder fazer um bom jogo amanhã", antecipou o treinador do Arouca, em declarações à FC Arouca TV.E como ‘dérbi é dérbi e vice-versa’, o técnico arouquense sabe bem o que esperar das contingências próprias de uma partida deste tipo. "Vai ser um jogo difícil contra uma boa equipa, ainda para mais um dérbi, em que há alguma rivalidade entre os dois clubes. Olhando a estas semanas de chuva, vamos encontrar um relvado que nos vai apresentar dificuldades, mas temos de nos preparar para essas adversidades. Temos potencial para fazer um bom jogo", afirma.A Sanjoanense tem um trajeto 100 por cento vitorioso em casa e Henrique Nunes sabe do poder ofensivo do adversário, que até vem de duas derrotas. "Não há dúvida que em casa têm feito um campeonato excelente, tal como nós. É uma equipa que em termos ofensivos faz golos com alguma facilidade. Estamos precavidos para isso. Nós também temos feito golos em todos os jogos, à exceção de Castro Daire. Acredito que este jogo não fugirá à regra", rematou ainda o timoneiro da equipa técnica do emblema das terras de Santa Mafalda.