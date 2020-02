Henrique Nunes: «É uma jornada importantíssima»

O Arouca, verdade seja dita, vai nesta jornada distanciar-se de, pelo menos, dois dos quatro clubes que estão abaixo dos arouquenses nesta jornada, isto é, se derrotar o Gondomar fora. Ao mesmo tempo, o Leça recebe o Lourosa e o Castro Daire o Sp. Espinho.





"Não há dúvida nenhuma de que esta é uma jornada importantíssima. Pode ajudar a definir com mais clareza quem são realmente os dois candidatos ao playoff de subida", considerou Henrique Nunes na habitual antevisão aos jogos transmitida pela FCA TV.O técnico do Arouca, noutra perspetiva, não se deixa enganar pelo aflito 15° lugar do adversário. "O Gondomar perdeu vários jogadores em relação à época passada, onde lutou pelo playoff de subida até às últimas três jornadas. Está num momento complicado, numa posição que não condiz com o seu valor e não podemos esperar outra coisa a não ser um jogo difícil", projetou ainda o treinador do clube das terras de Santa Mafalda.