Henrique Nunes: "Hoje já ninguém joga de galochas"Técnico arouquense não espera um jogo de favas contadas contra o último classificado, Vila RealÚltimo lugar da tabela classificativa, zero pontos fora de casa e mudança de treinador recente. Este é o cenário difícil em que vive o Vila Real, mas o Arouca, pela voz do seu técnico, Henrique Nunes, não está à espera de um jogo fácil, amanhã, mesmo jogando no seu reduto."O adversário, apesar de estar mal classificado, pratica bom futebol. O Vila Real mudou recentemente de treinador e querem mudar o rumo do seu campeonato. Este é um jogo que queremos encarar com grande seriedade e entrar em campo decididos. Hoje não há adversários fáceis. Como eu costumo dizer, já ninguém joga de galochas. Todos treinam com regularidade", afirmou o treinador do Arouca na antevisão ao desafio, recorrendo a uma expressão curiosa.A derrota da última jornada, em Castro Daire (2-0), fez os arouquenses perderem a liderança da Série B do Campeonato de Portugal, mas, embora o grupo não tenha esquecido o dissabor que pôs fim a uma longa série invicta, o foco está apenas e só direcionado para a partida da tarde de amanhã e o consequente desejo de regressar aos triunfos."O resultado em Castro Daire foi um resultado pesado para a nossa equipa. Não estivemos tão bem como vínhamos estando, sobretudo na primeira parte. O nosso adversário acabou por ser feliz. É o segundo campo sintético onde perdemos pontos. Sentimos algumas dificuldades quando jogamos em sintéticos e o de Castro Daire era mesmo muito mau. Temos feito golos em todos os jogos e vamos entrar neste jogo muito concentrados e a procurar os três pontos", asseverou Henrique Nunes.Quatro pontos separam o primeiro classificado (Lourosa) do quinto (Sp. Espinho) e, para o líder da equipa técnica do Arouca, a Série B está acima das outras no que toca à competitividade. "Não há dúvida que esta série é a mais competitiva das quatro. Para além dos cinco primeiros separados por poucos pontos, creio que o Felgueiras também se vai intrometer na luta pela subida e até o próprio Paredes pode ter uma palavra a dizer", concluiu.O Arouca, terceiro classificado da Série B do Campeonato de Portugal, com 22 pontos, recebe o Vila Real, 18º e último, com quatro, em partida da 11ª jornada. O jogo tem início marcado para as 15 horas, amanhã, no Estádio Municipal de Arouca.