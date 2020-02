Henrique Nunes: «Não podemos baixar a guarda»

Depois de duas partidas fora, o Arouca volta, amanhã, ao Estádio Municipal para defrontar o Pedras Rubras. A distância do líder para a perseguição vai aumentando de jornada para jornada, mas Henrique Nunes não descura do trabalho mental junto do seu grupo de trabalho.





"Temos de continuar a ter esta forma de jogar para conseguirmos chegar ao playoff, não podemos baixar a guarda. Estamos numa série extremamente competitiva. Todos nós sabemos que é injusto a forma como sobem as equipas. Não estou a dizer que é injusto os segundos terem uma oportunidade. Não podemos facilitar, temos de ter concentração máxima nesta ponta final do campeonato", enalteceu o técnico arouquense, sabendo que a liderança, por si só, ‘apenas’ garante o acesso ao playoff de subida e não a promoção imediata.Contra uma equipa do Pedras Rubras "muito compacta e com linhas muito baixas", o Arouca vai tentar manter o registo imaculado a jogar no seu reduto. São 18 vitórias em casa em 18 jogos a contar para competições oficiais e partidas de pré-época. "Sabemos que estamos perto de atingir o nosso primeiro objetivo. Tudo iremos fazer para continuarmos invictos em casa. Vamos encarar o jogo desde o primeiro minuto com a maior seriedade para conquistar os três pontos", garantiu ainda Henrique Nunes.