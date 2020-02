Henrique Nunes: «Não sabemos aquilo que vamos encontrar»

O Arouca reforçou a liderança da Série B do Campeonato de Portugal após a vitória da última jornada, frente ao 2° classificado, Lusitânia de Lourosa. Amanhã, o desafio é no reduto do Felgueiras, equipa que tem estado abaixo das expectativas, razão que terá originado a saída do técnico Luís Pinto.





"Eu não apologista de chicotadas psicológicas, mas o Felgueiras tem oscilado esta época entre jogos bons e jogos menos conseguidos e, ao início da segunda volta, estar tão longe do seu objetivo inicial acaba por criar mossa. De qualquer forma, isso não nos beneficia em nada porque não sabemos aquilo que podemos encontrar", considerou Henrique Nunes na antevisão ao jogoCiente de que é melhor não antecipar um cenário acessível no Estádio Dr. Machado de Matos, o técnico do emblema das terras de Santa Mafalda quer manter a distância confortável de 9 pontos para o 3° lugar, ocupado pelo Leça."Espero um jogo difícil. Está é uma série competitiva e prova disso é que uma equipa como o Felgueiras, que costumava lutar por um lugar no playoff, está a 20 pontos de nós. Contudo, com certeza quererá vingar a derrota em casa da última jornada, frente a uma equipa que está nos últimos lugares (Amarante). Vamos fazer tudo para vencer e manter a distância, pelo menos, para o 3° classificado", garante.Henrique Nunes foi expulso na receção ao Lourosa e não poderá estar no banco na tarde deste domingo. O treinador adjunto André Barbosa vai orientar a equipa.