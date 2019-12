Henrique Nunes: «O Arouca nesta série é como o FC Porto ou o Benfica na 1ª Liga»

No 2º lugar da Série B do Campeonato de Portugal, o Arouca recebe amanhã o Valadares Gaia, 13º classificado. Henrique Nunes espera que a sua equipa dê boa resposta, até porque os adversários olham, defende, para a sua equipa de maneira diferente.





"O Valadares Gaia teve um início de época agradável, mas neste momento estão a atravessar um mau momento. Sabendo disso, não podemos entrar neste jogo com facilitismos. É uma boa oportunidade para darmos consistência àquilo que temos vindo a fazer. Parece-me que há alguma vulnerabilidade nesta equipa, mas não há jogos iguais. Contra o Arouca, as equipas discutem muitos os jogos. O Arouca nesta série é como o FC Porto ou o Benfica na 1ª Liga", afirmou o treinador da equipa do vale da Serra da Freita.Quanto à análise daquilo que tem sido o primeiro terço de campeonato d sua equipa, Henrique Nunes foi frontal. "Podíamos estar melhor posicionados. Estamos nos dois primeiros lugares, que é o que mais nos interessa, mas num ou noutro jogo podíamos ter feito melhor e, se assim fosse, estaríamos numa situação extremamente confortável. Perdemos cinco pontos em campos sintéticos. Ainda vamos ter mais dois jogos em campos sintéticos e espero que saibamos contornar esse aspeto", concluiu.