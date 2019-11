Henrique Nunes: «O nosso adversário está no melhor momento da época»

O Arouca joga na tarde de domingo em casa do Castro Daire. Em jogo da 10 jornada da Série B do Campeonato de Portugal, os arouquenses vão procurar manter-se na liderança num terreno de grandes dificuldades, avisa Henrique Nunes."Não há dúvida nenhuma que o campo é um grande obstáculo. Somos uma equipa que coloca bastante intensidade no jogo, muita velocidade e jogar num campo sintético dificulta-nos sempre alguma coisa. Vamos apanhar o nosso adversário no melhor momento da época, vem de dois empates fora e duas vitórias em casa, mas é um jogo em que vamos lutar para conseguirmos os três pontos. É esse o nosso grande objetivo para não deixarmos o primeiro lugar", afirmou o técnico arouquense, ao final desta manhã, à FCA TV. O conjunto da AF Viseu não perde há cinco jogos depois de ter iniciado a época com o mesmo número de desaires consecutivos.O aspeto ofensivo e a eficácia demonstrada pela equipa frente ao Leça (vitória por 3-0) deixam, evidentemente, Henrique Nunes feliz. "É importante jogarmos bem com bola e sem bola e felizmente nós estamos neste momento sem sofrer golos, a praticar bom futebol. No último jogo, não tendo criado tantas oportunidades como em jogos anteriores, fomos muito mais eficazes e acredito que essa eficácia possa vir para durar", apreciou o líder da equipa técnica da turma das terras de Santa Mafalda.Três jogos sem sofrer golos também explicam a atual boa forma do Arouca, que não perde há nove jogos... tendo oito deles acabado com vitórias. "Uma equipa que não sofra golos, em qualquer momento pode ganhar o jogo e isso para nós é importante. Somos uma das melhores defesas e um dos melhores ataques do campeonato. Tudo isso nos galvaniza e nos dá vontade para fazermos cada vez mais e melhor", concluiu.Castro Daire e Arouca defrontam-se este domingo, a partir das 15h, no Complexo Desportivo de Castro Daire. Os da casa estão no 14° lugar, com oito pontos, os visitantes são líderes da classificação, com 22.