Henrique Nunes: «Queremos cimentar o primeiro lugar»

O Arouca faz o segundo jogo consecutivo em casa e inicia a segunda volta com a receção, de domingo, ao aflito Trofense. Henrique Nunes não espera vida fácil em mais uma batalha para defender a liderança da Série B do Campeonato de Portugal.





"Vamos jogar contra uma equipa que não está bem classificada, mas tem um belíssimo plantel e sabemos que temos de entrar bem no jogo para almejarmos os três pontos e começar bem a segunda volta. Estamos conscientes das dificuldades, mas queremos cimentar o primeiro lugar", afirmou esta manhã o técnico arouquense, numa antevisão feita à FCA TV.O FC Arouca, 1° classificado da Série B, com 39 pontos, recebe o Trofense, 16°, com 14, a seis da linha de água, no Estádio Municipal de Arouca. O jogo será arbitrado por Carlos Macedo, da AF Braga.