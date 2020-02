Henrique Nunes: «Resultado do Paredes em Lourosa faz-nos pensar num jogo muito difícil»

O Arouca volta a sair das fronteiras da vila na jornada 22 da Série B do Campeonato de Portugal. Desta feita, na tarde de amanhã, o líder da prova tenta manter distância para os perseguidores Leça e Lusitânia de Lourosa no terreno do Paredes, uma equipa que é bem conhecida pelos arouquenses, atesta Henrique Nunes.





"Estamos à espera de um jogo difícil, até porque é um adversário que conhecemos, fizemos um jogo de pré-época com eles cá em casa, para além da partida da 1ª volta. É uma das melhores defesas do campeonato, mas um dos ataques menos concretizadores, são muito compactos, muito estruturados, sofre poucos golos. O último resultado em casa do Lourosa (2-2) faz-nos pensar que vamos ter um jogo muito difícil, mas nós não vamos ser diferentes daquilo que temos sido. Queremos continuar a manter a nossa liderança com alguns pontos de vantagem para estarmos cada vez mais tranquilos", afirmou o treinador do Arouca, esta manhã, em declarações à FC Arouca TV.O empate da última jornada em Felgueiras (3-3) deixou a desejar e o técnico aponta à segurança defensiva que tem pautado o conjunto das terras de Santa Mafalda ao longo da época- "Podíamos ter ganho o último jogo e até com alguma facilidade. Quando tivemos bola, jogamos bem, mas sem bola defendemos mal. Os dois penáltis a favor do Felgueiras deixam muitas dúvidas, um deles não tenho dúvidas de que é penálti. Quem provoca o contacto é o adversário. Não é normal a nossa equipa sofrer três golos. Neste jogo vamos querer voltar àquilo que tem sido a nossa forma de estar. Dizemos muitas vezes isto: ‘Vamos deixar a baliza a zero porque a qualquer momento podemos fazer golo e ganhar o jogo’", garantiu, por fim.