Henrique Nunes: «Temos toda a obrigação de ganhar»

Depois da derrota em Gondomar, o Arouca já só pensa em corresponder à tendência 100 por cento vitoriosa em casa para, assim, voltar aos triunfos. Amanhã, o líder da Série B recebe o último classificado Ginásio Figueirense.





"Será um jogo mais fácil, mas isso é apenas teoricamente. Temos de entrar para este jogo com a mesma determinação de todos os jogos. Temos toda a obrigação de ganhar e acredito que isso vai acontecer. Se nós estivermos iguais àquilo que temos sido, acredito que eles terão muitas dificuldades aqui. Vamos entrar neste jogo com o pensamento em voltar às vitórias e consolidar a liderança", antecipou o treinador do Arouca, Henrique Nunes, ao final desta manhã.O defesa-central Benny, castigado com dois jogos na sequência da expulsão da última jornada, é baixa de vulto nos arouquenses. Deve ser substituído por Diogo Costa.