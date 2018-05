Quando os relógios assinalarem hoje as 17 horas é chegado o momento de todas as decisões no Campo do Cevadeiro e no Municipal de Leiria, palcos dos jogos da 2ª mão das meias-finais do playoff de subida do Campeonato de Portugal.

Em Vila Franca de Xira, o Vilafranquense conta com casa cheia (2.270 adeptos garantem lotação esgotada) para tentar recuperar de uma desvantagem pesada (0-3) trazida de Faro e assegurar a subida aos escalões profissionais, algo que seria inédito no historial do clube. Só que o Farense persegue o regresso à 2ª Liga e parte como grande favorito após o resultado da 1ª mão.

Continuar a ler