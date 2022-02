Hugo Faria oficializado no comando técnico do Louletano

O Louletano, que compete no Campeonato de Portugal, oficializou este sábado Hugo Faria como treinador principal. Faria, que iniciou a época à frente da equipa B do clube, vinha assegurando interinamente o comando do conjunto principal, desde a saída de Pedro Lomba.A equipa técnica foi reforçada com a contratação de Arlésio Coelho, que passa a desempenhar as funções de adjunto.