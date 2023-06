Hugo Machado renova aos 40 anos e continua no Oriental no Campeonato de Portugal

Hugo Machado, experiente médio do Oriental, vai continuar ligado ao clube que, esta época, assegurou o regresso ao Campeonato de Portugal, depois de sagrar-se campeão da 1ª divisão da AF Lisboa. O futebolista, de 40 anos, formado no Sporting, estava em final de contrato, mas chegou a acordo com o emblema da capital para prolongar o vínculo por mais uma época.Desta forma, pai e filho deverão continuar a defender as cores do clube da zona oriental de Lisboa, já que o descendente com o mesmo nome, também deverá ver renovada a sua ligação ao Oriental, clube no qual fez grande parte da formação.