Hugo Martins já não é o treinador do Real Sport Clube. Record sabe que treinador e a direção do clube chegaram a acordo para a rescisão do contrato, sendo que o técnico de 42 anos já não orientará a equipa no encontro de segunda-feira, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, diante do Belenenses SAD. Por sua vez, o treinador-adjunto Tiago Silva deverá ser o técnico que assumirá o comando da equipa, uma vez que é o único elemento do staff técnico que mantém-se.