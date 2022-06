Hugo Martins já não é treinador do Belenenses

Hugo Martins já não é o treinador do Belenenses. O técnico português, de 44 anos, estava ao comando dos azuis desde novembro depois de ter começado a temporada ao serviço do Cova da Piedade."O Clube de Futebol Os Belenenses informa que decidiu de comum acordo com o técnico Hugo Martins fazer cessar, com efeitos à data de hoje, o vínculo existente e válido até ao dia 30 do corrente mês de junho. Ao treinador Hugo Martins, bem como a toda a equipa técnica que liderou e o acompanhou nesta passagem pelo Estádio do Restelo - concretamente André Gomes, António Pina, Guilherme Vasconcelos, Pedro Miguel (Malveirão) e Rafael Carvalho -, o Clube de Futebol Os Belenenses agradece e reconhece todo o trabalho desenvolvido, marcado por assinalável empenho, dedicação e profissionalismo, a todos eles desejando os maiores sucessos pessoais e para as respectivas carreiras. O Clube de Futebol Os Belenenses informa igualmente que em breve dará a conhecer a equipa técnica que orientará o clube na época futebolística 2022/23", pode ler-se em comunicado.Recorde-se que o Belenenses falhou a subida à Liga 3 face à derrota com o Moncarapachense na última ronda do Campeonato de Portugal. Contudo, segundoadiantou, os azuis irão rumar ao terceiro escalão face à impossibilidade de o Cova da Piedade proceder à sua inscrição