«Há o golo contra o Sporting, mas este é o mais decisivo de sempre»: Iaquinta, o novo herói do Serpa Avançado guineense apontou de penálti o golo do empate com o Barreirense em período de compensações, que valeu a permanência no Campeonato de Portugal