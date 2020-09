Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ibrahim Muhammad e Gerson Cassamá são reforços do Esperança de Lagos Defesa jogava no Olímpico do Montijo e extremo nos juniores do Nacional





