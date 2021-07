Imortal anuncia os primeiros reforços desta época

O Imortal de Albufeira, que vai participar no Campeonato de Portugal, regressando às competições nacionais após treze épocas nos distritais, assegurou os serviços do avançado Marocas (ex-Esperança de Lagos) e do médio Bruno Torres (ex-Sertanense).





Marocas regressa a casa, pois fez quase toda a sua formação no Imortal e como sénior representou o clube em dois ciclos, o último dos quais na primeira metade da época passada.Já o luso-brasileiro Bruno Torres está de volta ao Algarve, onde tem cumprido grande parte da sua carreira, com passagens por Messinense, Quarteirense, Ferreiras, Louletano, Almancilense e Armacenenses. No Imortal, o médio reencontra o treinador Ricardo Moreira, que o orientou no Ferreiras, sagrando-se ambos campeões do Algarve.