Imortal renova com Ricardo Moreira

O Imortal de Albufeira garantiu a continuidade do treinador Ricardo Moreira, depois de festejada a permanência no Campeonato de Portugal, na época de regresso do clube às provas de âmbito nacional, após mais de uma década de ausência.Vitinha, Bruno Rodrigues e Rúben Gil, os restantes elementos da equipa técnica dos albufeirenses, também renovaram, seguindo-se agora os primeiros passos com vista à formação do plantel. O Imortal continuará a apostar essencialmente em jogadores da região.