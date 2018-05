Continuar a ler

O Olhanense caiu no Campeonato de Portugal nesta campanha e deixou de receber vários apoios (nomeadamente valores dos direitos televisivos) de que dispôs nas épocas anteriores, nas ligas profissionais. Numa assembleia da SAD realizada na semana passada, Agnolin – que luta contra uma grave enfermidade – não mostrou disponibilidade para continuar a suportar do seu bolso o orçamento do futebol do Olhanense.Luigi Agnolin deu indicações para serem desenvolvidos contactos no sentido de atrair investidores e admite desfazer-se da sua posição de acionista maioritário (tem 80 por cento das ações, cabendo 20 por cento ao clube). Enquanto isso, a programação da próxima época está em suspenso.O fim do profissionalismo, com a formação de uma equipa amadora, é uma hipótese, pois permitiria reduzir muito os custos. A SAD não tem cumprido o que está protocolado com o clube, que, por sua vez, sem essas receitas sente grandes dificuldades para assumir os compromissos estabelecidos no âmbito de um processo especial de revitalização.