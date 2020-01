Índio reforça alas ofensivas do Valadares Gaia

Índio é o mais recente reforço do Valadares Gaia. O extremo chega aos gaienses depois de alinhar no Fátima durante a primeira metade da época, tendo marcado três golos em nove jogos.





O brasileiro, de 22 anos, já poderá jogar no próximo domingo, em casa do Ginásio Figueirense. O Valadares Gaia luta pela permanência na Série B do Campeonato de Portugal, sendo nesta altura o 15° classificado, com 16 pontos.Já Fabrício, ponta-de-lança que reforçou a equipa de Carlos Cunha no mês passado, aguarda a chegada do certificado internacional para se poder estrear em Figueira de Castelo Rodrigo.