Índio reforça ataque do Fátima

A poucos dias de começar a época oficial, o Fátima reforça o seu ataque com o extremo Índio. Formado no Sport Recife, o atacante chegou a jogar na equipa principal do emblema brasileiro, tendo na última temporada representado os cipriotas do Ermis Aradippou, onde fez um golo em 17 jogos.





O avançado pernambucano, de 22 anos, chega ao Fátima e pode já ser opção para a primeira jornada da Série C do Campeonato de Portugal, domingo, em casa do Caldas.