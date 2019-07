Internacional liberiano Saah Nyumah contratado pelo Esperança de Lagos

O Esperança de Lagos, campeão do Algarve na época passada, prepara o regresso às provas nacionais, após cinco anos de ausência, e assegurou o concurso do médio Saah Nyumah, de 22 anos, internacional liberiano que jogava no Liberian International Shipping & Corporate Registry Football Club, conhecido pela sigla LISCR FC, vice-campeão daquele país.

O reforço africano junta-se a duas outras caras novas já conhecidas, os defesas Ivo Nicolau (ex-Louletano) e Bonilla (ex-Ferreiras), e são esperadas mais aquisições nas próximas semanas, algumas das quais vindas do Brasil.

Do plantel que se sagrou campeão do Algarve na época passada continuam ao serviço dos algarvios os guarda-redes Rúben Borges e Rafael Candeias, os defesas Wesley, Rafael Martins, Rafael Pinto, Rafael Gonzalez, Lino Jerónimo e João Duarte, os médios Nuno Alves, Bruno Gonzalez, João Assis e Dwann e os avançados Francisco Batista, Zé Miguel, André Chamusca, João Nóbrega, Lamine e Jorge Teixeira.

O grupo, que continua sob o comando do treinador Roberto Alberto, foi apresentado esta segunda-feira e o objetivo, segundo o presidente do clube, António José Alves, "passa por dignificar a cidade de Lagos e promover o clube e os jogadores, num campeonato muito difícil e exigente, em que competiremos com adversários quase todos eles com estruturas completamente profissionais".

O treinador Roberto Alberto pretende "realizar um trabalho digno, que honre a magnífica história do Esperança de Lagos", prometendo "dedicação e trabalho", ao mesmo tempo que apela "à união de todos em torno desta equipa, pois quanto mais apoio tivermos mais próximo ficaremos de alcançar resultados positivos".

Hugo Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal de Lagos, lembrou o feito da época passada, "em que o Esperança provou que não ganha quem tem o maior orçamento mas sim quem tem o melhor grupo e o mais unido", e prometeu a ajuda do município "de forma a que o clube possa dar resposta a maiores necessidades e exigências, até porque é importante para a cidade que o Esperança, depois de subir e regressar às competições nacionais, não desça".