Iuri Alves falha Sintrense-BC Branco por lesão

A segunda jornada da Série C do Campeonato de Portugal vai ter um importante Sintrense–Benfica e Castelo Branco, que se disputa este domingo (15 horas). Após se estrear na prova com uma igualdade a dois golos em Rio Maior, a formação de Sintra, orientada por Afonso Cabral conta com todo o plantel operacional.Já na formação albicastrense, após o triunfo frente ao União de Santarém na jornada inaugural, o responsável técnico João Mateus, não pode contar com o lateral esquerdo Iuri Alves devido a lesão.