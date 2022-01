Ivanildo Nhaga reforça ataque do Leça

Depois de ontem ter confirmado a contratação do médio Stephen Danso, o Leça oficializou esta sexta-feira mais um reforço, ao assegurar os serviços de Ivanildo Nhaga, avançado de 25 anos.Nhaga chega do Vila Real, formação onde esteve durante o último ano e meio, tendo realizado 12 jogos e marcado um golo na primeira metade da atual temporada. Em 2020/21, o ponta de lança participou em 20 encontros pela equipa do Campeonato do Portugal, com três tentos apontados e uma assistência.No Leça, Nhaga vai lutar com Nuno Barbosa e Jorge Monteiro por uma vaga no centro do ataque da formação orientada por Luís Pinto.