Ivo Soares afastado do comando técnico do Louletano

Ivo Soares foi afastado do comando técnico do Louletano, 10.º classificado da Série D do Campeonato de Portugal e eliminado da Taça de Portugal no último sábado pelo AVS SAD (0-1). Na base da decisão estiveram divergências entre o treinador e o investidor do futebol sénior do clube, Hugo Garcia.

Na época passada Ivo Soares conduziu o Louletano à dobradinha, conquistando o campeonato da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve (com a consequente subida ao Campeonato de Portugal) e a Taça do Algarve.

O Louletano desenvolve esforços para, no mais curto espaço de tempo, encontrar um sucessor para o comando técnico da sua equipa.