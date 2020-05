João Basso depois da renovação: «Sinto-me feliz onde estou»

João Basso vai continuar com as cores do Arouca em 2020/21 e feliz da vida...O defesa-central renovou, conforme anunciado pelo clube recém-promovido à 2ª Liga na última sexta-feira, e esta terça-feira teceu algumas considerações sobre esse acordo, válido para as próximas duas campanhas.





"O que me fez renovar pelo Arouca foi eu ter gostado muito do clube, da vila, dos adeptos, conseguimos fazer boas coisas. O principal motivo da renovação é o facto de me sentir feliz onde eu estou. Espero conseguir várias coisas boas no clube", afirmou o brasileiro aos meios do emblema arouquense.Sobre a época que se avizinha, que marcará o regresso aos escalões profissionais, o jogador, de 23 anos, quer dar seguimento ao sucesso desta última temporada. "Espero que possamos atingir os nossos objetivos coletivos, que eu possa evoluir, melhorar e que consigamos fazer uma excelente época como esta última. Espero que tenhamos muito sucesso", concluiu.