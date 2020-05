João Basso é a quarta renovação anunciada pelo Arouca esta semana

O Arouca arruma a casa para a época 2020/21. João Basso renovou com os arouquenses e o anúncio foi feito pelo emblema das terras de Santa Mafalda, ao final da tarde desta sexta-feira. Foi a quarta renovação anunciada esta semana depois das de Victor Braga, Marco Soares e Pedro Moreira.





O defesa-central foi uma das peças mais importantes do Arouca para a promoção à 2.ª Liga, tendo sido autor de cinco golos num total de 23 jogos. O brasileiro volta jogar no segundo escalão, ele que chegou a alinhar na 1.ª Liga com as cores do Estoril.