João Crespo é novo treinador do Leça

João Crespo foi a escolha da SAD do Leça para assumir a liderança da equipa que disputa a série B do Campeonato de Portugal.O técnico, de 43 anos, sucede a Luís Diogo, que deixou o clube leceiro a 22 de setembro de forma amigável. Desde então, eram os interinos Milic Jovanovic e José Pedro Silva que estavam ao leme da equipa.A nova equipa técnica assume a partir desta segunda-feira os destinos do emblema leceiro, que tem como grande objetivo assegurar a permanência nos nacionais.João Crespo foi treinador-adjunto na época passada no Pevidém, antes passou por União de Leiria, Trofense e Leixões também como adjunto. Em 2017/18 esteve à frente do Leixões B e Salgueiros.Cumpridas duas jornadas do Campeonato de Portugal, o Leça é líder com seis pontos mercê de duas vitórias, uma sobre o Resende e outra diante do Machico. Segue-se a visita ao Camacha, a 9 de outubro, na terceira ronda da prova.