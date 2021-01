João Gomes é reforço do Olhanense

O defesa-central João Gomes, de 24 anos, é reforço do Olhanense, segundo colocado na Série H do Campeonato de Portugal. O futebolista cumpriu a primeira metade da temporada no Torreense.





João Gomes iniciou a sua carreira, como sénior, no Pêro Pinheiro, passando depois por Mafra, Estoril, União de Leiria, Águeda e Torreense.O Olhanense, comandado pelo holandês Edgar Davids, tem um atraso de 12 pontos em relação ao líder da série, o Vitória de Setúbal, e menos um jogo disputado que os sadinos.A formação de Olhão poderá ver o Amora chegar ao segundo lugar esta quarta-feira, caso a formação do concelho do Seixal bata o Moncarapachense, em jogo em atraso.