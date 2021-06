João Pedro Coelho cobiçado e com futuro em aberto

Depois de fazer um trabalho de grande nível no Pevidém, conduzindo o clube dos distritais de Braga à luta pela subida à Liga Sabseg, João Pedro Coelho tem agora o futuro totalmente em aberto.





A continuidade do técnico ao leme dos pevidenses é uma possibilidade, mas a verdade é que o técnico tem sido bastante cobiçado. Segundo apurou Record, há uma equipa da Liga Sabseg e outra da Liga Revelação que estão a tentar requisitar os serviços do técnico.Uma definição em torno do futuro de João Pedro Coelho deverá verificar-se nos próximos dias.