João Pedro Coelho deixa Tirsense

João Pedro Coelho já não é o treinador do Tirsense, informou o clube. A decisão surge na sequência de quatro derrotas consecutivas."A Direção do Futebol Clube Tirsense informa os seus sócios e adeptos que a ligação contratual com o Mister João Pedro Coelho e a sua Equipa Técnica termina hoje por mútuo acordo. Resta-nos agradecer a todos pela dedicação e empenho em prol da equipa e do FC Tirsense. A Direção do FCT informa ainda que o futuro treinador será apresentado com brevidade", pode ler-se no comunicado publicado pelo clube.Ao serviço do Tirsense, João Pedro Coelho totalizou seis vitórias, dois empates e oito derrotas, quatro das últimas vezes consecutivas.Com a permanência praticamente assegurada, o conjunto jesuíta, que disputa a série A do Campeonato de Portugal, será comandado por um treinador das camadas jovens. Recorde-se que quando Álvaro Madureira abandonou o cargo, - para ir treinar o V. Guimarães B - quem assumiu a equipa foi o diretor desportivo e treinador da equipa de sub-23, Pedro Queirós.