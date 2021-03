João Pedro Coelho: «Queremos segurar o primeiro lugar e fazer história»

Promovido ao Campeonato de Portugal esta temporada, o Pevidém apanhou de surpresa a Série B e, a apenas um jogo do final da primeira fase, depende de si próprio para selar o apuramento para o play-off de acesso à Liga Sabseg.





Em primeiro lugar do seu campeonato, com mais dois pontos do que a AD Fafe, a formação dos arredores de Guimarães pode dar um passo assinalável na sua história. Para que tal aconteça, é preciso vencer o São Martinho, mas isso pode nem ser necessário, caso a AD Fafe não vença a partida que lhe falta.A mais de um mês da 'finalíssima', João Pedro Coelho recusa fazer já prognósticos, por ser cedo, mas deixa uma garantia. "Nós vamos encarar esse jogo com o único objetivo de vencer, percebendo que do lado contrário estará uma equipa muito bem organizada, muito bem orientada e que irá necessitar obrigatoriamente de pontos. Falta saber quantos, para ficar integrada nos 5 primeiros. Será um jogo de muita emoção, com as duas equipas a precisarem de pontos para defenderem as suas posições. Prevê-se um duelo muito competitivo", começou por dizer.Se por alguma razão o objetivo do primeiro lugar cair por terra, João Pedro Coelho não considerará um falhanço da parte da sua equipa, até porque tudo o que foi conseguido até aqui superou as expectativas de todos. No entanto, a vontade do técnico é fazer história."Nada nem ninguém vai minimizar o que fizemos até ao momento, que está a ser algo gigantesco, algo impensável no seio do clube e até mesmo ao nível da série. Nada nem ninguém vai minimizar o nosso feito. No entanto, estando em primeiro, dependentes de nós para segurar essa posição, tudo faremos para garantir o primeiro lugar e tudo faremos para alcançar um feito que ficará na história. Uma equipa que sobe dos distritais, integrada numa série super competitiva, com equipas quase todas elas profissionais, a conseguir o primeiro lugar, será um feito histórico", salientou.Olhando em retrospetiva, João Pedro Coelho explica como foi preparada esta temporada e com que objetivos em mente. "Internamente, definimos um objetivo aliciante, que era ficar nos cinco primeiros. Sabíamos que íamos ter uma luta forte, difícil, mas também sabíamos que era capazes. Estando nesta fase e já termos garantido um lugar nos cinco primeiros a faltar quatro jornadas é sem dúvida um motivo de orgulho muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade para o que falta jogar", assumiu.À partida para esta época, o Pevidém era, em virtude de ter sido promovido, uma das equipas apontadas como candidata à descida, algo que serviu de combustível ao grupo. "Sinto que as equipas quando planearam as suas épocas, olharam para o Pevidém como uma das que iria descer. Mas também sinto que pegámos nesse contexto todo e isso deu-nos forças para superarmos os objectivos e expectativas", apontou o técnico, lembrando ainda que a equipa é "amadora", "treina quatro vezes por semana" e que tem muitos jogadores "que trabalham oito ou nove horas" noutros ramos profissionais.Sobre o futuro e sobre um possível encontro com o amigo Pedro Ribeiro na Liga Sabseg, João Pedro Coelho admitiu que espera que isso possa vir a ser possível no futuro, mas de preferência em patamares mais altos. "Somos amigos. Começámos juntos, mas cada um definiu o seu rumo e eu desejo as maiores felicidades ao Pedro. Vamos com toda a certeza se calhar defrontar-nos mas a nível mais altos", concluiu.