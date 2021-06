João Pedro Coelho renova pelo Pevidém: «Objetivo é fazer mais e melhor»

João Pedro Coelho renovou o contrato que o liga ao Pevidém e vai continuar ao serviço do emblema de Guimarães.





O técnico não quis largar o projeto a meio do percurso e, por essa razão, decidiu permanecer ao leme dos pevidenses, apesar de ter propostas em carteira, incluindo uma dos sub-23 do V. Guimarães.Aos meios de comunicação do clube, João Pedro Coelho explicou as razões que o levaram a esta decisão."O projeto não está terminado. Estamos a meio do que definimos e queremos dar continuidade aos objetivos, que foram criados há dois anos. O trabalho foi bem feito até aqui, temos de continuar a fazê-lo bem e a dar um contributo forte para o crescimento do clube e da vila. Em termos de objectivos, são claros: é fazer sempre melhor. Queremos manter-nos neste patamar. Contem connosco para continuar a fazer crescer o clube", garantiu.