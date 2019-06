João Pedro com temporada épica no Leça

Oito temporadas depois, João Pedro voltou a jogar à porta de casa. O Leça Futebol Clube foi o porto de abrigo para o jogador natural de Matosinhos e, como diz o povo, 'em equipa que ganha não se mexe', o defesa esquerdo de 32 anos acabou por renovar pelo emblema que milita na série B do campeonato de Portugal.No intervalo da competição relembra o decurso da época: "Correu bem para mim, foi conseguida da minha parte, das melhores dos últimos anos, ajudei o Leça a ficar nesta divisão. Coletivamente ainda foi mais conseguida, face às dificuldades que passámos ao longo época. O Leça tinha subido da divisão Elite, a transição não é fácil, faltou alguma maturidade, contudo a experiência dos mais velhos transmitida aos mais novos redundou numa segunda volta excelente, fizemos muitos pontos, terminámos com 43 e garantimos a manutenção".João Pedro avançou ainda: "Só um grupo forte, de muita união, sabendo que somos todos importantes, acreditando muito, que tínhamos condições para superar as adversidades, permitiu jogo a jogo atingir nosso objetivo. A equipa fez um brilharete e, no final, comemorámos como de uma subida se tratasse".A pouco tempo do início de uma nova campanha, João Pedro deixou as suas esperanças: "Uma época mais sossegada e da minha parte farei tudo para contribuir para o sucesso do Leça. O clube está a criar condições para chegar mais tarde a outras competições, a estrutura está mais sólida, mais forte, a ganhar mais estabilidade e quer cimentar a sua posição nos nacionais".Por último, João Pedro revelou uma curiosidade ao chegar ao Leça: "Voltei a reencontrar o Domingos Barros, agora como treinador. Tinha jogado durante três épocas com ele há 12 anos e posso dizer que superou as minhas expetativas. Conseguiu unir o grupo em momentos difíceis e teve muito mérito, ele e equipa ténica, na continuidade do Leça no Campeonato de Portugal".