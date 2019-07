João Pinho assina pelo Bragança

O guarda-redes João Pinho assinou pelo Bragança. Um reforço de peso para o conjunto treinado por Frederico Ricardo, no regresso do emblema transmontano ao Campeonato de Portugal.

Proveniente do Freamunde, na sua carreira foi internacional sub-21 português, passou ainda pelo Paços de Ferreira e esteve em destaque nos anos em que alinhou pela UD Oliveirense, com exibições e épocas de qualidade, principalmente as últimas quatro, de 2012 a 2016.

Vai discutir um espaço na baliza do Bragança com Nelson Gomes e João Diegues, as outras duas opções ao dispor do treinador.