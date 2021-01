Jogador do Esp. Lagos viu o primeiro cartão branco da história do Campeonato de Portugal

Gonçalo Teixeira, do Esperança de Lagos, viu ontem o primeiro cartão branco da história do Campeonato de Portugal, na derrota caseira com o Olhanense (0-1).





Logo aos 4 minutos, um jogador do Olhanense equivocou-se e agarrou a bola com as mãos para marcar um livre que... já tinha sido marcado. Na cobrança do castigo (em zona que poderia ser bastante perigosa para a baliza de Galli, diga-se), Gonçalo Teixeira atirou propositadamente a bola pela linha de fundo, devolvendo-a à equipa contrária. O árbitro Paulo Barradas considerou o gesto merecedor de cartão branco, fazendo-se assim história na competição.