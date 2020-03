Jogadores da U. Madeira acusam SAD: «Um cenário desumano, com salários em atraso»

A pandemia COVID-19 está a assolar o Mundo. O plantel do União SAD emitiu um comunicado onde tece duras críticas à administração que lidera dos destinos da equipa. "Um cenário desumano, com salários em atraso", são algumas das críticas tecidas pelos futebolistas, onde revelam que no mínimo existem 3 meses de ordenados para liquidar, para além de muitos dos jogadores já não terem condições de "alimentação e sofrer ameaças de desalojamento pelos senhorios face ao incumprimento com as rendas".





Além destes pontos, os jogadores acusam que a SAD refugia-se na pandemia como desculpa e revela um desinteresse total, rejeitando contatos telefónicos. Houve mesmo um jogador que ficou retido no aeroporto de Frankfurt, desde o dia 18 de Março, pois viu um voo ser cancelado e não tinha nenhum dinheiro na sua posse para alterar a viagem ou para comer. Aladin queria regressa à Sérvia e depois do seu alerta no JM, onde contou que esteve três dias praticamente sem comer, viu a administração madeirense recolher 100 euros e estes foram enviados para o futebolista de forma a poder alimentar-se na Alemanha.A administração da SAD unionista, explica num extenso comunicado que o problema vivido com o COVID-19, levou à rotura total financeira, pois a subvenção do Governo que deveria ter sido paga até ao final de Fevereiro ou no começo do mês de Março, não foi paga, nem se sabendo quando ou se será paga, face ao atual estado de emergência que vivemos. Por outro lado, os dirigentes da SAD consideram que esta não foi a melhor maneira do plantel tratar da sua situação, pois no seu entender "há locais e formas próprias e adequadas de fazer valer os seus direitos".