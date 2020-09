Jogo da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal entre União SAD e Tirsense a 7 de outubro

O União SAD revelou esta tarde que acedeu ao pedido do Tirsense em adiar a partida relativa à primeira eliminatória da Taça de Portugal, pois os nortenhos tiveram um elemento do plantel que acusou COVID-19. Assim, os restantes elementos da equipa ficaram em isolamento profilático, o que não lhes permitia deslocarem-se à Madeira este domingo para defrontar os unionistas. "Desejamos rápida recuperação ao atleta do Tirsense FC, a quem já enviamos formalmente a nossa total solidariedade", refere o comunicado do emblema madeirense.

O encontro ficou então agendado para o próximo dia 7 de outubro, às 20 horas, sendo disputado na Choupana, no Cristiano Ronaldo Campus.

Este adiamento também veio a calhar para os azuis e amarelos que já podem inscrever jogadores, pois liquidaram 20 mil euros que tinham em dívida para com os brasileiros do Grêmio Anápolis, face a um empréstimo de três jogadores pelo emblema do Brasil ao União SAD na temporada de 2016/17, altura em que os madeirenses tinham descido à 2ª Liga, depois de uma passagem pelo escalão principal português. Os atletas em causa eram o guarda-redes Tony, o defesa Allef e o avançado Roniel. Este trio esteve emprestado aos unionistas que nunca pagaram uma verba elevada que estava estipulada nesse empréstimo. O emblema brasileiro recorreu à FIFA e acabou por chegar a acordo para receber uma verba muito menor do que a que tinha sida estipulada. O prazo para esse pagamento terminava hoje às 12 horas e a SAD unionista cumpriu a sua obrigação, estando já a fazer a inscrição do seu plantel.