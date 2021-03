Jogo de emoções em Alverca

Alverca e União de Almeirim vão disputar hoje os 63 minutos que restam do fatídico encontro de 3 de janeiro, interrompido aos 27’ depois de Alex Apolinário ter caído inanimado no relvado – o médio brasileiro viria a falecer quatro dias depois no Hospital de Vila Franca de Xira, com apenas 24 anos. O momento servirá também para lembrar o antigo camisola 99 dos ribatejanos, que será alvo de uma homenagem por parte dos elementos das duas equipas, e o Alverca irá entregar ao U. Almeirim uma placa como forma de agradecimento pelo fair play demonstrado.

Leões de olho na liderança

Outro dos cinco jogos em atraso marcados para hoje colocará frente a frente Sporting B e Olímpico do Montijo e os leões, em caso de vitória, ultrapassam o Estrela da Amadora na liderança da Série G. Ainda assim, o técnico Filipe Celikkaya afasta a pressão: “Não estamos preocupados com o 1º lugar. Vamos dedicar-nos por completo ao jogo e sempre com a intenção de ganhar porque representamos um grande clube.”