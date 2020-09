Jordão é reforço do Amora para a próxima temporada

Jordão é o mais recente reforço do Amora para a próxima temporada. O extremo português, de 23 anos, chega ao emblema da margem sul proveniente do Cherno More, da Bulgária, e assina contrato válido por uma época.





Trata-se de um regresso a Portugal de um jogador que dividiu a formação entre o Vianense e a Académica e que tinha tido a última experiência no futebol luso no Benfica Castelo Branco, antes de rumar à Bulgária.Na última época, Jordão participou em 19 jogos no Cherno More.