Jorge Bernardo é reforço do Vilafranquense

O Vilafranquense chegou a acordo com Jorge Bernardo até ao final da presente temporada. O lateral-direito português, de 27 anos, alinhava pelo Real mas não havia sido opção nos últimos jogos.O defesa com formação no Sporting começou a carreira sénior ao serviço do Atlético, contando depois passagens por Loures, Vit. Sernache, Loures e Casa Pia, além do Real, onde jogava desde 2016.Em Vila Franca de Xira, Jorge Bernardo terá a concorrência de Marco Grilo pelo lado direito da defesa na formação que ocupa a 1.ª posição da Série C do Campeonato de Portugal.