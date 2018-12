Jorge Nunes sucede a Nuno Costa no Silves

O Silves, equipa dos distritais da AF Algarve que chegou à quarta eliminatória da Taça de Portugal, depois de ganhar a três adversários do Campeonato de Portugal, trocou de treinador: Nuno Costa saiu e para o seu lugar foi escolhido Jorge Nunes.Se na Taça de Portugal os silvenses surpreenderam, caindo apenas na quarta ronda, no reduto do Rio Ave, da Liga NOS (7-0), no campeonato da 1.ª Divisão da AF Algarve os resultados ficaram aquém do esperado e a derrota caseira frente ao Imortal (0-2), no último sábado, levou os responsáveis do clube a optarem pela mudança no comando técnico.O Silves ocupa o nono lugar, com 11 pontos, a sete do sexto posto e a 18 do líder Moncarapachense, com três vitórias, dois empates e seis derrotas. O campeonato é disputado em duas fases, com os seis primeiros a discutirem a subida e os restantes conjuntos a lutarem pela permanência, pelo que a tarefa do novo treinador, Jorge Nunes, passa por recuperar o terreno perdido e colocar a equipa nos seis primeiros.Jorge Nunes, de 30 anos, trabalhou nos escalões de formação do Almancilense e do Quarteirense e em 2017/18 assumiu o comando da equipa sénior do Quarteirense SAD, mantendo-se no cargo na época em curso, até à desistência da formação de Quarteira, devido a insanáveis problemas financeiros.