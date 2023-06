Jorge Pinto vai continuar no comando do Lusitânia de Lourosa. Os leões, que carimbaram o regresso à Liga 3 um ano depois da descida, anunciaram que o treinador de 45 anos renovou o contrato com o clube. Em 20 jogos ao leme da equipa, o técnico soma 12 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota – diante do Vianense –, tendo terminado no 2.º lugar da Série 1 da fase de subida do Campeonato de Portugal, com 7 pontos, somente atrás do líder Vianense (11).