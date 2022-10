José Bizarro deixa o comando técnico do São Martinho

José Bizarro deixou de ser o treinador do São Martinho, conforme comunicou o clube nas suas redes sociais. A pesada derrota sofrida frente ao Vilar de Perdizes (0-4) foi o golpe fatal para a saída do comando técnico da equipa do concelho de Santo Tirso.O técnico, de 52 anos, chegou ao clube esta temporada e, em cinco jogos realizados, não conseguiu somar qualquer vitória, registando dois empates e três derrotas. O percurso negativo do São Martinho vale-lhe, neste momento, o último lugar da Série A do Campeonato de Portugal.A formação nortenha espera dar a conhecer a nova equipa técnica nos próximos dias, antes do duelo com o Tirsense, atual líder do campeonato, no domingo."Informamos os nossos sócios e simpatizantes que chegamos a acordo com o Mister José Bizarro para a sua desvinculação à Associação Recreativa de São Martinho.Desejamos as maiores felicidades pessoais e profissionais ao Mister José Bizarro."