José Manuel Viage confirmado no Montalegre para mais uma temporada

José Manuel Viage, técnico que está no comando técnico do Montalegre desde 2007/2008, renovou, esta quarta-feira, o seu vínculo com o clube e prepara-se para a sua 13ª época nos Barrosões.





Aos 50 anos, e depois de ter feito história ao apurar o Montalegre para a Liga 3, José Manuel Viage viu o seu vínculo ser renovado por mais uma temporada. Após ter anunciado a contratação do diretor desportivo André Veras, o presidente do clube barrosão, Paulo Reis, irmão do treinador, fechou também a continuidade do técnico e já começou as reuniões para a construção do plantel e das respetivas renovações.Depois da visita da FPF da semana passada, outra das prioridades é as obras no estádio Dr. Diogo Vaz Pereira, que vai ter relvado novo e obras nos balneários.