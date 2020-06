José Manuel Viage vai para a nona temporada seguida ao serviço do Montalegre

José Manuel Viage continua como treinador do Montalegre em 2020/21. O técnico português, de 49 anos, abraçará pela nona temporada consecutiva o desafio de dirigir a equipa principal do clube da terra-natal, após ter esta sexta-feira renovado por mais uma época.





Esta será a sexta temporada consecutiva do Montalegre nos escalões nacionais. Em 2019/20, a formação do distrito de Vila Real terminou a temporada na nona posição da Série A do Campeonato de Portugal. A equipa de Viage somava 37 pontos à 25ª jornada, altura em que prova foi interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus.Ricardo Pereira (treinador de guarda-redes), Rúben Santos (treinador-adjunto), Tiago Pona (treinador-adjunto), Marco Guerra (treinador-adjunto) e Diogo Baía (analista e observador de jogo) compõem a equipa técnica da equipa barrosã para a nova temporada.