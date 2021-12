José Mauro Santos é o novo treinador do Benfica e Catelo Branco

José Mauro dos Santos, que até há bem pouco tempo trabalhou como adjunto de António Pereira no V. Setúbal, é o novo treinador do Benfica e Castelo Branco. Substitui no cargo João Nívea que deixou o clube após o empate de domingo na Marinha Grande, que deixa o emblema albicastrente na sexta posição da Série D do Campeonato de Portugal, a oito pontos dos lugares de apuramento para a fase de subida, disputadas que estão oito jornadas.Segundo informação divulgada pelo Benfica e Castelo Branco, a saída do anterior técnico foi solicitada pelo mesmo e justificada por motivos de ordem pessoal. "A saída foi solicitada pelo próprio treinador no final da passada semana e fica a dever-se a motivos de ordem pessoal, que compreendemos e respeitamos", pode ler-se no comunicado divulgado pelo emblema de Castelo Branco.Apesar dos motivos apresentados pelo clube, a verdade é que o técnico começava a ser contestado pelos adeptos, devido à ausência de resultados, sobretudo nos encontros disputados em casa.José Mauro Santos regressa a uma casa que conhece bem, depois de ter sido adjunto de Pedro Barroso na temporada 2019/20