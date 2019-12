José Nuno Azevedo assume comando técnico da AD Oliveirense

José Nuno Azevedo é o novo treinador da AD Oliveirense, atual 17.º classificado da Série A do Campeonato de Portugal. O português, de 50 anos, sucede no cargo a Paulo Machado após começar a temporada no Prado, no Pró-Nacional da AF Braga.





Os adjuntos Pedro Salgueiro, Barroso e André Marques acompanham o treinador principal para tentar salvar o clube que conta apenas nove pontos em 15 jornadas.